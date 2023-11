«Sa tête était dans la gueule de l’alligator»

La frayeur de sa vie. Marissa Carr était en train de faire du snorkeling avec son ami Shane quand elle a fait une rencontre pour le moins désagréable, dimanche à Alexander Springs (Floride). La jeune femme s’est en effet retrouvée nez à nez avec un alligator de près de 3 mètres, qui lui a croqué le visage. «J’ai entendu une éclaboussure et me suis retourné pour être sûr qu’elle allait bien. Et j’ai vu l’alligator. La tête de Marissa était dans sa gueule», raconte Shane à Fox35. Tout s’est passé si vite, que la jeune femme n’a pas vraiment eu le temps de comprendre ce qui lui arrivait. «J’ai arraché mon masque, et j’ai vu deux petits yeux ressortir de l’eau», témoigne-t-elle.