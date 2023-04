Sa veste reste coincée dans la porte du métro, une femme meurt

Une femme quadragénaire est morte happée par un métro, sa veste étant restée coincée dans les portes automatiques, samedi à Paris, a-t-on appris dimanche auprès de la RATP et du parquet, confirmant une information de franceinfo. «Peu après 16, à la station de métro Bel-Air, une femme née en 1977 a vu son manteau coincé en descendant de la rame, et son décès s'en est suivi», a précisé le parquet.

Une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte et confiée au commissariat du XIIe arrondissement de Paris, a ajouté le parquet. Selon la RATP, «les services de secours sont intervenus mais la femme a été déclarée décédée». «Le conducteur, choqué, a été pris en charge par son encadrement et les pompiers», a précisé la RATP, ajoutant que «la cellule d'aide aux victimes (avait) été immédiatement déclenchée».