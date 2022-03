Robin Williams : Sa veuve et ses enfants se disputent l'héritage

La veuve et les enfants de l'acteur américain, qui s'est suicidé en août, ont deux mois pour se partager ses biens. Faute de quoi, ils risquent de devoir le faire devant un tribunal.

Un juge d'une cour supérieure de San Francisco a décidé que la motion déposée en décembre par Susan Schneider Williams, la veuve du comédien, serait examinée le 1er juin et non lundi comme prévu à l'origine, selon le site du tribunal. La femme de Robin Williams et les trois enfants du comédien, Zelda, Zachary et Cody, ont donc deux mois pour résoudre leurs différends sur le partage de l'héritage avant de voir l'affaire prendre un tour extrêmement public. L'avocat de Mme Williams a expliqué que dans les deux semaines à venir les avocats des deux parties allaient se réunir pour tenter d'arracher un accord. S'ils n'y parvenaient pas, une «médiation en présence des parties» aurait alors lieu.