En Espagne : Sa virée au parc aquatique tourne au cauchemar

Un touriste britannique pourrait rester paralysé à vie après s'être brisé la nuque dans un parc aquatique de Benidorm, la semaine dernière.

David Briffaut passait de paisibles vacances avec sa compagne Penny et des amis quand sa vie a basculé, le 8 juillet dernier. Le drame est survenu à Aqualandia, un parc aquatique de la station balnéaire de Benidorm (côte est de l'Espagne). Une vidéo filmée par un copain du Britannique de 23 ans montre le jeune homme glisser sur un toboggan, couché à plat ventre sur un tapis rouge.

La descente se passe sans encombre, mais lorsque le touriste arrive dans l'eau, sa tête semble basculer vers l'avant. Le jeune homme perd momentanément connaissance, reprend ses esprits et s'écrie: «Je ne sens plus mes jambes». Emmené d'urgence à l'hôpital, le malheureux se trouve toujours aux soins intensifs. Selon sa famille, David s'est brisé deux vertèbres cervicales et sa moelle épinière a été touchée. Il risque une paralysie permanente du torse jusqu'aux pieds.