Saadiq nous ramène avec brio 40 ans en arrière

Alors que la tendance actuelle est une approche contemporaine de la northern soul (Amy Winehouse, Adele, Duffy...), Raphael Saadiq ne cherche pas à s’approprier un genre: il le restitue à l’identique! On peut retrouver sur ce quatrième album, «The Way I See It», l’ambiance feutrée du son Motown qui a révolutionné la musique pop américaine au début des années 60.