La SACEM, un ange gardien pour les musiciens depuis 20 ans

L'occasion de mesurer le chemin parcouru . «La SACEM Luxembourg gère les droits des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Partout où de la musique est utilisée, on collecte les droits pour les répartir entre les ayants droit», explique son manager général Marc Nickts. Une aide précieuse pour ceux qui créent, dont les droits courent jusqu'à 70 ans après leur mort.

Le défi de l'IA

La SACEM Luxembourg a environ 7 000 clients sous licence. Du boulanger du coin à la station de radio en passant par les grands événements. Aujourd'hui, cette «gestion collective» défend les intérêts de plus de 1 800 membres résidant au pays. L'an passé, elle en a gagné près de 200 et a reversé environ 1,2 million d'euros à des auteurs-compositeurs, actifs dans le monde entier. «Il y a 20 ans, c'était peut-être 400 000 ou 500 000 euros, mais beaucoup de choses ont changé», note Marc Nickts.

Le streaming a révolutionné le secteur, avec une offre massive. Des milliards de streams qui affectent le montant. «Le gâteau est plus gros, mais il y a aussi de plus en plus d'ayants droit», note le patron de la SACEM Luxembourg. Et l'Intelligence artificielle a débarqué avec son lot de questions. «Des discussions ont lieu au niveau international pour que les œuvres créées par l'IA soient distinguées», insiste Marc Nickts. Un défi pour les 20 prochaines années.