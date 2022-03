Tennis de table : Sadikovic et Michely sacrés

LUXEMBOURG - Les championnats du Luxembourg ont couronné Gilles Michely et Egle Sadikovic-Tamasauskaite en simples dimanche.

Egle Sadikovic-Tamasauskaite et Gilles Michely ont été sacrés champions du Luxembourg en individuel, dimanche, à la Coque. Ils se sont respectivement débarrassés de Tessy Gonderinger (4-3) et de Mike Bast (4-2) en finale. Michely avait sorti en demies le septuple champion du Luxembourg Traian Ciociu (4-3).

En double mixte Tessy et Éric Gonderinger l'ont emporté tandis que les duos Sarah De Nutte/Tessy Gonderinger et Christian Kill/Fabien Simon sont respectivement titrés en double dames et double messieurs.