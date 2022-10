Football: Sadio Mané: «J'ai pleuré comme un gamin quand j'ai quitté Metz»

«Quand le club autrichien a fait une offre, Bernard Serin (ndlr: président du FC Metz) a dit: ''Non, non, non, si vous voulez le prendre, c'est 4 millions parce qu'il ne pensait pas qu'un club mettrait 4 millions pour un joueur de National. Ils sont revenus et ont mis quatre. Moi, je ne voulais pas partir mais j'étais obligé. Ils (ndlr: les dirigeants du FC Metz) m'ont dit: ''Non, là il faut partir!. Je me rappelle comme si c'était hier, j'ai pleuré comme un gamin. Je ne voulais pas aller en Autriche, je ne connaissais personne ni la langue (…), je venais d'arriver à Metz, c'était comme ma seconde maison… Au final, j'ai accepté et je n'ai pas regretté».