Clap de fin : Sagamore Stévenin arrête «Falco»

L'acteur qui campait le flic qui avait passé 22 ans dans le coma est en désaccord avec la production. Il a dit «stop».

Depuis 2013, les aventures d'Alexandre Falco, flic ayant passé 22 ans de sa vie dans le coma, passionnent les Français. La 3e saison, diffusée en avril sur TF1 était d'ailleurs plus longue que les précédentes. La suite de la série se fera toutefois sans Sagamore Stévenin. L'acteur a en effet décidé de partir, à cause de désaccords avec la production.

«On retirait au personnage toute sa singularité, le fait que ce n'est pas un flic, un père et un homme comme les autres, a confié l'acteur de 41 ans au Parisien. Je ne retrouvais plus son ADN, et comme je suis extrêmement lié à lui, je n'étais peut-être plus la bonne personne au bon endroit». Stévenin avait en effet confié qu'il lui était de plus en plus difficile de sortir de son personnage à la fin des tournages, tellement il se sentait proche de lui.