Politique et société : Saint-Marin se dote d’un chef d’État gay, une «première mondiale»

Élu au suffrage indirect, Paolo Rondelli sera l’un des «deux capitaines régents» de la petite république, et «le premier chef d’État ouvertement homosexuel et militant LGBT».

«Grande expérience politique»

Paolo Rondelli est «un homme d’une immense culture et d’une grande expérience diplomatique et politique. Il a lutté pour les droits des femmes et des personnes LGBT à Saint-Marin et pas seulement», a écrit Mme Cirinnà sur son compte Facebook. «C’est une journée historique qui me remplit de joie et d’orgueil car Paolo Rondelli sera, à partir d’aujourd’hui et pour les six prochains mois, le premier chef d’État au monde appartenant à la communauté LGBT», a-t-elle ajouté.