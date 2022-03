Trafic de drogue : Saisie de marijuana à Pétange

PÉTANGE – La police grand-ducale a intercepté deux hommes Place du Marché samedi. Et la fouille de leur véhicule et de leur domicile a été fructueuse.

Samedi dernier, des policiers ont contrôlé une voiture et deux hommes. Au moment de vérifier les papiers du véhicule, ils ont senti une forte odeur de cannabis et ont fouillé l’habitacle.

Ils ont trouvé 11,3g de marijuana ainsi que de l’argent liquide et en perquisitionnant le domicile du chauffeur, ils ont trouvé 175,6g de plus et un fusil à air comprimé.