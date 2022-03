Saisie de marijuana à Weiswampach

WEISWAMPACH – Mardi soir, la police a intercepté une jeune femme en possession d’une centaine de grammes d’herbe en provenance de Maastricht.

Le Parquet a ordonné son incarcération et une fouille de son appartement. La police a découvert d’autres sacs d’herbe et le fruit d’un certain nombre de larcins.