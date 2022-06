A la frontière : Saisie «record» de 1,3 tonne de cannabis à Metz et Hettange-Grande

Une quantité «record» de 1,3 tonne de cannabis a été saisie à Metz et à Hettange-Grande en Moselle, et cinq personnes ont été interpellées, dont trois incarcérées, a annoncé samedi la Juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Nancy.

Quatre des cinq personnes interpellées, des hommes âgés de 40 à 52 ans parmi lesquels l'organisateur présumé du trafic, résidaient en Moselle et l'un d'entre eux en Espagne. Mis en examen pour "importation en bande organisée et trafic de stupéfiants", trois ont été placés en détention provisoire, les deux autres sous contrôle judiciaire.

L'enquête avait débuté par «un renseignement anonyme» mentionnant une «importation massive et régulière de cannabis depuis l'Espagne ou du Maroc, par un individu résidant en Moselle, et qui était assisté par plusieurs autres individus», a précisé la Jirs.

Drogue stockée à Metz

Le camion était ensuite déchargé dans cet entrepôt «avec l'aide de plusieurs personnes» puis le cannabis transporté et stocké à Metz, avant d'être «écoulé progressivement». En avril, la Jirs avait déjà annoncé l'interpellation de sept personnes, six en Moselle et une à Marseille, pour trafic de stupéfiants depuis le Maroc, et la saisie de 132 kilos de cannabis et 237 000 euros.