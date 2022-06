En Espagne : Saisie record de khat synthétique à Barcelone

Plus de 3,2 tonnes de cathinones de synthèse (principe actif du khat, une plante euphorisante) ont été saisies dans le port de Barcelone, ont annoncé mercredi les autorités espagnoles.

La cathinone est un stimulant présent dans le khat, un arbuste répandu en Afrique de l'est et dans la péninsule arabique, avec des effets euphorisants proches de ceux des amphétamines lorsque ses feuilles sont mastiquées. Ses dérivés synthétiques sont «plus puissants que le composant naturel et beaucoup plus dangereux», affirme la Garde civile.