Procès attentats de Bruxelles : Salah Abdeslam et 4 coaccusés quittent la salle d'audience

«Tout ce qu'on veut c'est parler, tout ce qu'on veut, c'est se défendre», a assuré l'un d'eux, Ali El Haddad Asufi, pendant que ses voisins de box se levaient et partaient sans un mot. Outre le Français Salah Abdeslam, le Belgo-Marocain Mohamed Abrini, le Suédois Osama Krayem et le Tunisien Sofien Ayari, tous déjà condamnés en France pour leur participation aux attentats du 13-Novembre à Paris, ont quitté le box.

«Tout est fait pour qu'on se taise (...) tout est fait pour nous briser psychologiquement», a poursuivi Ali El Haddad Asufi, accusé de soutien logistique aux auteurs des attentats qui ont fait 32 morts à l'aéroport de Bruxelles-Zaventem et dans le métro bruxellois. Il a demandé «des mesures dignes», comme «tous les justiciables». «Si personne ne parle, il ne peut pas y avoir de procès», a encore déclaré Ali El Haddad Asufi, dénonçant un "procès politique" avant de déserter le box à son tour.

Les yeux bandés avec de «la musique satanique à fond»

«Pour la cour d'assises, ce n'est pas un procès politique», a affirmé la présidente Laurence Massart. «On va tout examiner à charge et à décharge», a-t-elle insisté. Les protestations contre les conditions d'extraction et de transfert des sept accusés comparaissant détenus - deux autres sont libres et un dixième, présumé mort en Syrie, est jugé par défaut - avaient déjà marqué la première journée de débats lundi.