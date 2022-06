Fin du procès du 13-Novembre : Salah Abdeslam: «J’ai fait des erreurs mais je ne suis pas un assassin»

Le seul membre encore en vie des commandos qui ont fait 130 morts à Paris et Saint-Denis en 2015 s’est exprimé une dernière fois avant le verdict attendu mercredi soir.

Ce croquis d’audience réalisé le 10 juin 2022 montre l’accusé Salah Abdeslam devant la cour d’assises spéciale de Paris lors du procès des attentats du 13 novembre 2015 qui ont fait 130 morts à Paris et Saint-Denis.

Fin d’une audience-fleuve, après dix mois de débats. Au procès des attentats du 13-Novembre, la cour d’assises spéciale de Paris est partie délibérer après avoir donné une dernière fois la parole aux accusés lundi matin. Le verdict est attendu mercredi soir. «Les débats sont terminés», a déclaré le président Jean-Louis Périès à l’issue de cette 148e et ultime journée d’audience. «L’audience est suspendue, elle reprendra normalement le mercredi 29 juin 2022, à partir de 17h», a-t-il ajouté.

Comme le prévoit la procédure, il avait auparavant donné la parole aux 14 accusés présents devant la cour. Six autres, dont cinq présumés morts, sont jugés en leur absence. «Mes premiers mots seront pour les victimes», a déclaré le principal d’entre eux, le Français de 32 ans Salah Abdeslam. «Je vous ai présenté mes excuses. Certains vous diront qu’elles sont insincères, que c’est une stratégie (…) comme si des excuses pouvaient être insincères à l’égard de tant de souffrance».

Réclusion criminelle à perpétuité incompressible

L’accusation a requis contre lui la réclusion criminelle à perpétuité incompressible, la plus lourde sanction prévue par le code pénal qui rend infime la possibilité d’une libération. «La perpétuité est sans doute à la hauteur des faits, mais pas à la hauteur des hommes qui sont dans le box», a affirmé le seul membre encore en vie des commandos ayant causé la mort de 130 personnes à Paris et à Saint-Denis le 13 novembre 2015.

«L’opinion publique pense que j’étais sur les terrasses occupé à tirer sur des gens, que j’étais au Bataclan. Vous savez que la vérité est à l’opposé», a-t-il aussi dit. «J’ai fait des erreurs, c’est vrai, mais je ne suis pas un assassin, je ne suis pas un tueur. Si vous me condamniez pour assassinat, vous commettriez une injustice». Ses coaccusés s’étaient levés tour à tour avant lui pour redire leurs «regrets» ou «excuses» et «condoléances» aux victimes pour certains, et remercier leurs avocats. «Je fais confiance à la justice», «j’attends beaucoup de votre verdict», ont aussi dit plusieurs d’entre eux.