En France: Salah Abdeslam s’est marié par téléphone

D’après RTL, il ne s’agit pas de Yasmina, la femme qui partageait la vie du terroriste et qu’il avait quittée quelques jours avant les attentats. Le renseignement pénitentiaire français, qui surveille toutes les conversations téléphoniques du détenu, avait déjà relevé le fait que Salah Abdeslam souhaitait se marier depuis quelque temps. BFM TV souligne qu’il s’agissait d’un mariage religieux et non civil, ce qui aurait nécessité un passage devant un maire.