Attentats de Paris : Salah Abdeslam va-t-il faire avancer l'enquête?

Le terroriste a accepté d'être livré aux autorités françaises pour «collaborer» mais les enquêteurs parviendront-ils à percer ses secrets?

Salah Abdeslam est un suspect clé des attentats les plus meurtriers jamais commis en France. Mais les perspectives pour l'enquête qu'ouvre son transfert prochain depuis la Belgique dépendent de son niveau de collaboration.

Quand sera-t-il présenté à la justice française ?

La justice belge a donné son feu vert à la remise aux autorités françaises de Salah Abdeslam, visé par un mandat d'arrêt européen des juges chargés de l'enquête en France. Ce mandat lui avait été notifié dès le lendemain de son arrestation, à Molenbeek, le 18 mars. Après avoir refusé sa remise aux autorités françaises, il a finalement consenti à son transfèrement, au lendemain des attentats survenus à Bruxelles le 22 mars. Dès lors, ce transfèrement doit intervenir dans un délai de dix jours. Une fois en France, Salah Abdeslam sera présenté aux juges antiterroristes pour sa mise en examen, avant un probable placement en détention provisoire.

Salah Abdeslam va-t-il faire avancer l’enquête ?

Proche d'Abdelhamid Abaaoud, organisateur présumé et tueur des terrasses, Salah Abdeslam est un personnage emblématique des attentats du 13 novembre. Il y a joué les premiers rôles et en détient encore des secrets. À en croire un de ses avocats, Cédric Moisse, Salah Abdeslam «souhaite collaborer avec les autorités françaises». En Belgique, il s'était rapidement muré dans le silence. Les enquêteurs français parviendront-ils à percer ses secrets? «Il n'a pas donné d'éléments qui auraient permis de prévenir un nouvel attentat», celui de Bruxelles, fait remarquer une source proche de l'enquête. Or au moins trois membres du commando de Bruxelles sont liés, plus ou moins directement, aux attaques de Paris en novembre : les frères Bakraoui et Najim Laachraoui. Selon son avocat, Abdeslam n'était pas au courant.

Quel a été son rôle au soir du 13 novembre ?

Celui d'un logisticien, sans aucun doute. Il a loué des véhicules et des planques en région parisienne, acheté des déclencheurs à distance et 15 litres d'eau oxygénée, un composant du TATP. Prévoyait-il aussi un attentat suicide ? Lors de ses premières déclarations le 19 mars, «qu'il faut prendre avec précaution», il a affirmé qu'il «voulait se faire exploser au stade de France» avec les trois autres kamikazes, avant de faire «machine arrière», a expliqué le procureur de la République à Paris, François Molins. Les enquêteurs pensent qu'il a très probablement convoyé les trois kamikazes sur place. Et après? Salah Abdeslam a déposé la Clio qu'il conduisait dans le XVIIIe arrondissement de Paris, un lieu épargné et pourtant cité comme une cible dans la revendication de l'EI. Son téléphone est localisé ensuite au sud de Paris, où une ceinture d'explosifs est retrouvée, à Montrouge. ...

Et les mois précédant les attentats ?

Le procureur de Paris a attribué à Salah Abdeslam «un rôle central dans la constitution des commandos, en ce qu'il a participé à l'arrivée d'un certain nombre de terroristes en Europe». Début août, il est contrôlé lors d'une traversée entre l'Italie et la Grèce dans les deux sens, avec Ahmed Dahmani, un Belge arrêté peu après les attentats en Turquie. Le 9 septembre, il est contrôlé à la frontière austro-hongroise, avec les faux Soufiane Kayal et Samir Bouzid. Le premier s'avère être Najim Laachraoui, l'un des kamikazes de Bruxelles. Le second est en fait Mohamed Belkaïd, tué lors d'une opération policière à Forest, près de Bruxelles, le 15 mars. Les deux hommes ont eu un rôle clé dans les attentats du 13 novembre. Belkaïd a supervisé le repli du jihadiste Abdelhamid Abaaoud, en région parisienne au lendemain des attaques.

Selon une hypothèse des enquêteurs, c'est aussi vers un téléphone renvoyant aux deux hommes qu'un kamikaze du Bataclan a envoyé un SMS juste avant d'entrer dans la salle de concert: «on est partis, on commence». Le 3 octobre, Salah Abdeslam est aussi contrôlé en Allemagne avec un complice arrêté à Molenbeek, qui avait été repéré en septembre sur l'île de Leros en Grèce, un des points d'arrivée des migrants fuyant la guerre syrienne. C'est aussi sur cette île qu'ont été enregistrés les deux kamikazes du Stade de France non encore identifiés.

L’attente des victimes

Sa présence en France éloigne le spectre d'un procès où ne comparaîtraient que des seconds couteaux après la mort des neuf assaillants. A ce stade, deux hommes ont été mis en examen à Paris, dont Jawad Bendaoud, soupçonnés d'avoir aidé à fournir la planque où a été tué Abaaoud.