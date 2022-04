Procès du 13-Novembre : Salah Abdeslam présente «ses excuses à toutes les victimes»

Salah Abdeslam, le seul membre encore en vie des attentats qui ont fait 130 morts à Paris et Saint-Denis, a présenté vendredi ses «excuses» aux victimes et versé quelques larmes.

«Je veux présenter mes condoléances et mes excuses à toutes les victimes», a déclaré depuis le box le Français de 32 ans, des larmes sur les joues. «Je sais que la haine subsiste (...) je vous demande aujourd'hui de me détester avec modération». «Je vous demande de me pardonner», a-t-il insisté.