Salaires au Luxembourg: Le nouvel index en vigueur ce vendredi

On l'annonçait , il est là! Le nouvel index entre en vigueur ce vendredi 1er septembre, indique ce mercredi le Statec. Les salaires augmenteront alors de 2,5% dès la fiche de paie du mois prochain. En effet, l'institut statistique annonce une inflation à 4,2% au mois d'août, ce qui porte la hausse des prix au niveau déclenchant cette nouvelle tranche indiciaire.

La hausse des salaires, traitements et pensions permet de compenser l'augmentation des prix pour les résidents et les frontaliers, et donc de préserver leur pouvoir d'achat. Cette fois, le choc sera amorti pour les entreprises.