Salaires en Europe: Les enseignants luxembourgeois ne sont pas (vraiment) les mieux payés

Les Allemands au top

Et ce sont ces derniers, qui, une fois le coût de la vie pris en compte, sont les plus aisés de la classe européenne: ils touchent 51 180 euros quand, finalement, les enseignants du Luxembourg ne gagnent «que» 46 732 euros. Soit tout de même plus de 10 000 euros de plus que leurs collègues wallons (36 132 euros) et plus de 20 000 euros de plus que leurs homologues français (26 259 euros).