Salaires en hausse et turbulences en vue au Luxembourg

L'économie luxembourgeoise va-t-elle passer l'orage inflationniste sans dommage? Alors que le début de l'année a été marqué par un recul de l'inflation au Luxembourg et dans la zone euro, la dynamique de hausse de prix devrait garder «un certain élan» en 2023, avant «de converger vers l'objectif 2%» l'année suivante, note le Statec, lundi, dans sa note de conjoncture.

Les finances publiques se dégradent

Autre sujet qui pourrait rebondir, qui plus est en année électorale, les finances publiques vont se dégrader cette année (-1,5%) et encore plus l'année prochaine (-2,2%) sous l'effet des mesures de soutien à la crise énergétique et des recettes fiscales insuffisantes pour compenser. D'où l'intitulé de la note du Statec: «Une lutte contre l'inflation lourde d'intérêt».