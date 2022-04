Présidentielle en France : Salamé et Bouleau présenteront le débat d’entre-deux tours

Les journalistes Léa Salamé, pour France 2, et Gilles Bouleau, pour TF1, animeront le débat de l’entre-deux tours de l’élection entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen le 20 avril à 20h.

Léa Salamé et Gilles Bouleau.

Moment symbolique de la présidentielle, le débat d'entre-deux tours a été précédé cette année de craintes sur un interventionnisme des deux candidats dans le choix de ses animateurs, après plusieurs polémiques de ce genre durant la campagne. Organisé le mercredi 20 avril à 21h, quatre jours avant le deuxième tour, le débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen sera présenté par les journalistes Léa Salamé (France 2) et Gilles Bouleau (TF1), ont officialisé les chaînes jeudi.

Comme c'est l'usage pour ce rendez-vous traditionnel depuis l'élection de 1974, ces noms ont fait l'objet d'un accord entre les chaînes et les équipes de campagne. Mais au sein de France Télévisions, certains jugent que ce choix n'aurait pas forcément été le même si les candidats n'avaient pas été consultés. Au centre des interrogations, la présentatrice du 20h de France 2, Anne-Sophie Lapix . «On entend que ni Macron ni Le Pen ne voulaient d'elle depuis des jours voire des semaines», dit à l'AFP une reporter de la rédaction.

Salamé choix N°1: «Il y a une logique»

«Ce droit de véto doit être aboli»

De son côté, «TF1 a eu toute latitude dans le choix de son journaliste», a déclaré à l'AFP Thierry Thuillier, directeur général adjoint du pôle Information du groupe TF1. «Nous n'avions qu'un seul devoir: la parité. Il était clair que si une femme devait représenter France Télévisions, c'était forcément un homme (pour TF1), et cet homme c'était forcément Gilles Bouleau», a-t-il ajouté.

Cet épisode a en tout cas nourri les critiques contre la pratique qui veut que les candidats aient leur mot à dire sur les animateurs du débat. «Ce droit de véto ou de récusation d'un autre temps doit être aboli», a dénoncé le Syndicat national des journalistes (SDJ) de France Télévisions mercredi, après la parution d'articles des journaux Le Parisien et Le Monde mentionnant le cas Lapix. «Ces choix devraient revenir aux équipes rédactionnelles et à elles seules», a renchéri jeudi un autre syndicat, le SNJ-CGT.

«Un peu archaïque»

«C'est vrai que c'est un peu archaïque», dit à l'AFP le journaliste Christophe Jakubyszyn. Aujourd'hui à BFMTV, il avait coanimé pour TF1 le débat d'entre-deux tours de 2017, déjà entre M. Macron et Mme Le Pen. Au-delà de ce débat symbolique, plusieurs polémiques de ce genre ont marqué cette campagne. Dans la semaine précédant le premier tour, M. Macron avait été le seul des douze candidats à ne pas participer à Elysée 2022, son équipe mettant en avant des «problèmes d'agenda».

La Société des journalistes (SDJ) de France 2 lui avait reproché de «refuser les invitations» de la chaîne. Pour respecter l'égalité des temps de parole, France 2 avait diffusé des images d'un de ses meetings, ce qui avait suscité des tensions dans la rédaction. Et mardi lors d'une conférence de presse, Marine Le Pen a assumé de marginaliser les journalistes de l'émission Quotidien (TMC), accusés de faire du «divertissement» et non de l'information.