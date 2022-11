Près de Thionville : Salarié au Luxembourg, il vend pour plus de 200 000 euros de contrefaçon

FLORANGE – Un trentenaire salarié au Luxembourg a été condamné pour avoir vendu sur Internet des articles de luxes contrefaits, dont le montant du préjudice est estimé à plus de 200 000 euros.

Kenzo, Hermes, Givenchy, Louboutin… Plus de 400 articles de luxe contrefaits avaient été retrouvés au domicile d'un habitant de Florange, près de Thionville, fin 2018, révèlent vendredi nos confrères français du Républicain Lorrain. Salarié au Luxembourg, ce dernier avait monté un business lucratif, mais illégal, entre la Turquie, où il s'approvisionnait et la France, où il revendait sa marchandise. L'enquête a montré qu'il avait vendu en ligne près de 2 900 pièces, pour un montant total estimé à plus de 200 000 euros.