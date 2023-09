Des salariés d'Apple en grève pour le lancement mondial de l'iPhone 15

Des dizaines de salariés devant la boutique de Paris

«Pour un salaire décent»

«La direction a proposé une augmentation de 4,5% cet été, c'est beaucoup moins que le coût de la vie et de l'inflation. On demande 7% et le dégel des recrutements. On a perdu 400 postes depuis le début de l'année, et on n'a pas moins de clients», a-t-il déclaré à l'AFP. «On est aussi pour là pour nos collègues au Royaume-Uni, au Japon, en Espagne, en Italie et en Australie, qui ne peuvent pas parler», a-t-il ajouté.