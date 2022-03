Sale affaire pour la star de «Lost»

Une femme a intenté une poursuite contre l’acteur de «Lost» Henry Ian Cusick, alias Desmond Hume dans la série «Lost».

La plaignante prétend que Cusick lui a tripoté les fesses et les seins et l’a embrassée sur les lèvres en octobre 2007. Lorsqu’elle a rapporté l’incident à son superviseur, celui-ci lui aurait simplement dit de tenter d’éviter l’acteur. Elle a été congédiée douze jours plus tard, selon elle en guise de représailles pour s’être plainte.