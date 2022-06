Alain Origer : «Les salles de shoot sauvent des vies»

LUXEMBOURG – Coordinateur national drogues du ministère de la Santé, le docteur Alain Origer est l'invité de la «Story» de L'essentiel Radio.

Le cannabis reste la drogue la plus répandue au Luxembourg, comme dans le monde entier. Mais selon le docteur Origer, les drogues qui présentent le plus de risques sont l’héroïne et la cocaïne, cette dernière se répandant de plus en plus.