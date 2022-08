Poignardé près de New York: Salman Rushdie touché à un oeil, au bras et au foie

Poignardé près de New York : Salman Rushdie touché à un œil, au bras et au foie

Salman Rushdie, auteur des «Versets sataniques» et cible depuis plus de 30 ans d'une fatwa de l'Iran, a été placé sous respirateur après avoir été poignardé vendredi au cou et à l'abdomen.

Salman Rushdie, auteur des «Versets sataniques» et cible depuis plus de 30 ans d'une fatwa de l'Iran, a été placé sous respirateur après avoir été poignardé vendredi au cou et à l'abdomen dans l'Etat de New York par un homme qui a été arrêté. «Les nouvelles ne sont pas bonnes», a déclaré vendredi soir au New York Times l'agent de l'écrivain britannique, Andrew Wylie. «Salman va probablement perdre un œil; les nerfs de son bras ont été sectionnés et il a été poignardé au niveau du foie», a détaillé M. Wylie en précisant que M. Rushdie, 75 ans, avait été placé sous respirateur artificiel.

Immédiatement après son agression, sur l'estrade d'un amphithéâtre d'un centre culturel à Chautauqua, dans le nord-ouest de l'Etat de New York, Salman Rushdie a été transporté en hélicoptère vers l'hôpital le plus proche où il a été opéré en urgence, a précisé devant la presse le major de la police de l'Etat de New York, Eugene Staniszewski.

Peu avant 11h (15h GMT), «un suspect s'est précipité sur la scène (de l'amphithéâtre) et a attaqué Salman Rushdie et l'intervieweur» en «poignardant» l'écrivain «au cou», avait très rapidement annoncé la police, qui a précisé vendredi soir que M. Rushdie avait aussi été poignardé "à l'abdomen". L'animateur de la conférence, Ralph Henry Reese, 73 ans, a, lui, été «blessé légèrement au visage».