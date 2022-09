Vinissimo : Salon des vins d'automne 2022

Vinissimo présente son SALON DES VINS D’AUTOMNE 2022, du jeudi 6 au samedi 22 octobre, avec une offre exceptionnelle et exclusive sur plus de 60 domaines et plus de 200 vins parmi les plus renommés des régions du nord, des Alpes et du centre de l’Italie.