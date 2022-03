Contenu sponsorisé : SALON DES VINS DE TOSCANE

Rendez-vous chez Vinissimo du mercredi 9 au samedi 26 Mars 2022

1 / 5 Cuvée mythique pour les collectionneurs, le Brunello di Montalcino Riserva de Biondi-Santi. Vinissimo Le célèbre cru piemontais Barolo Colonello du domaine Prunotto (maison Antinori). Vinissimo L’édition limitée 30ème anniversaire de la cuvée Il Blu du domaine Brancaia en Toscane. Vinissimo

VINSSIMO présente son SALON DES VINS DE TOSCANE 2022 du mercredi 9 au samedi 26 mars, avec une offre exclusive et exceptionnelle sur plus de 65 domaines et plus de 200 vins parmi les plus renommés de Toscane.

La Toscane est sans aucun doute une des régions viticoles les plus renommées à travers le monde, elle offre une large et une belle diversité de vins d’appellations issus de terroirs exceptionnels, et élaborés de la côte méditerranéenne (Bolgheri ou Maremma), aux collines Florentines pour le Chianti Classico, jusqu’à l’intérieur des terres avec les célèbres crus de Brunello di Montalcino et Vino Nobile di Montepulciano.

Sélections exclusives

Durant plus de deux semaines, profitez d’offres uniques et de conditions exceptionnelles sur les meilleurs producteurs et les plus grands vins de cette région.

Découvrez également les nouvelles sélections exclusives en grappa et spiritueux des maisons Santoni (Sienne) et Distilleria Nannoni (Province de Grosseto).