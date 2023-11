Sam Bankman-Fried reconnu coupable de tous les chefs d’accusation

Sam Bankman-Fried le 22 décembre 2022 à New York.

Accusé de fraude, d’association de malfaiteurs et de blanchiment d’argent, Sam Bankman-Fried a été reconnu coupable des sept chefs d’accusation jeudi par un jury à New York, après cinq semaines d’un procès retentissant. «SBF», la star déchue des cryptomonnaies encourt jusqu’à 110 ans de réclusion criminelle au total. Sa peine doit être prononcée ultérieurement.

L’accusation lui reproche d’avoir utilisé, à leur insu, les fonds déposés par les clients de sa plateforme d’échange de cryptomonnaies FTX, qui a fait faillite en novembre 2022. L’argent a alimenté les transactions et placements à risque de sa société d’investissement, Alameda Research, dont les emprunts à la plateforme ont atteint jusqu’à 14 milliards de dollars environ.

«Arrogance»

«Jugez-le coupable», avait lancé, dans la matinée, Danielle Sassoon, représentante du procureur fédéral de Manhattan, Damian Williams. Elle l’a décrit comme un «patron de talent», «ambitieux», qui «émerveillait» le public, la presse et même les élus du Congrès, qui l’ont auditionné trois fois.

«C’est quelqu’un qui voulait devenir président des États-Unis», a-t-elle rappelé. Dévoré par son appétit de grandeur, il a voulu faire de FTX la première plateforme mondiale d’échange de cryptomonnaies, selon elle. Dans sa course, «il a voulu dépenser des milliards tirés des comptes de ses clients pour gagner du pouvoir et des relations», a affirmé la substitut du procureur. «Il avait l’arrogance de penser qu’il pouvait commettre une fraude et s’en sortir.»