Gamer luxembourgeois: Sam est rentré à l’école des sorciers en avant-première

«Quand j’étais enfant, on s’était fabriqué des baguettes magiques avec les copains de l’école et on se jetait des sorts dans la cour de récré», se remémore Sam, 23 ans. Alors, quand le jeune Schifflangeois a pu lancer «Hogwarts Legacy» en version deluxe, sur sa PlayStation 5, mercredi, trois jours avant le commun des gamers, il était «comme un gamin!».

Un quart de siècle après la sortie du premier tome de la saga «Harry Potter», le jeu vidéo recrée l’univers du sorcier comme si on y était. «La version deluxe était limitée. Nous avons dû la vendre sur réservation vu le nombre de clients qui la voulaient, relate Christophe, vendeur spécialisé dans la capitale. Vendredi, pour la sortie officielle, on peut s’attendre à de l’affluence!».

«Un pur plaisir d’explorer les passages secrets de Poudlard»

La version deluxe était accessible pour un supplément. «Ça valait le coup!, estime Sam. C’est un pur plaisir d’explorer les passages secrets de Poudlard et ses alentours». Le jeu propose d’incarner un étudiant de la fameuse école des sorciers. Sam, qui dans la vraie vie vient de terminer ses exams à l’Uni, a pu débuter ses cours de potions, sorts et botanique dans le jeu et débloquer un balai volant. «Avec une dizaine d’heures de jeu à mon actif, j’ai l’impression d’être très loin d’avoir exploré toute la carte, et c’est tant mieux».