Législatives au Luxembourg: Sam Tanson choisie comme tête de liste nationale

Sam Tanson est actuellement ministre de la Justice et de la Culture.

Un congrès doit définitivement entériner le nom de la ministre de la Justice le 28 mars, une majorité des trois cinquièmes étant requise. «Particulièrement maintenant, à un moment où les crises sont plus dures, nous avons besoin de personnes courageuses et compétentes aux responsabilités politiques», ont indiqué les coprésidents de Déi Gréng, Djuna Bernard et Meris Sehovic, cités dans un communiqué.