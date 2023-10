Sam Tanson: Le parti Déi Gréng «existe toujours et reste fort»

«Pour nous, ces élections sont une catastrophe», affirme Sam Tanson, sans détour. La tête de liste des écologistes connaissait «le risque de perdre des sièges, mais pas à ce niveau-là». Déi Gréng passent en effet de neuf à quatre membres au Parlement. «Je suis très déçue, cela fait mal, même si je sais aussi ce que nous avons réalisé à la Chambre et au gouvernement».

L’actuelle ministre de la Justice assure que «le parti existe toujours et reste fort au niveau de sa base». Pour preuve, «quelques dizaines de demandes d’adhésion depuis les élections pour nous soutenir, ce qui est significatif». Elle note aussi «des réactions de sympathie, qui hélas ne changent pas la donne». Mais tout ceci doit aider Déi Gréng à se reconstruire et à faire des propositions au niveau du parti et de la fraction.