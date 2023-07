Politique au Luxembourg: Sam Tanson veut construire «un Luxembourg durable»

Durant un long discours au forum Geesseknäppchen, la ministre, dans son style un peu strict mais sans s’interdire quelques traits d’humour, a livré ses priorités pour les cinq prochaines années. À commencer par le climat, qui «doit être au centre» d’une action politique «destinée à dessiner le Luxembourg durable de demain». Elle évoque «le besoin d’un New Green Deal», tout en se réjouissant que le Luxembourg «produise de plus en plus d’énergies vertes, grâce à l’action de nos ministres», a-t-elle lancé, remerciant «Carole (Dieschbourg) et Joëlle (Welfring)», les deux ministres de l'Environnement successives de la législature 2018-2023.