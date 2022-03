Football : Samir Nasri de retour chez les Bleus

Samir Nasri, qui n'a plus joué en bleu depuis l'Euro-2012, a été sélectionné par Didier Deschamps pour la tournée du mois de juin en Amérique du Sud, à laquelle ne participera pas Franck Ribéry.

Une équipe avec Nasri mais sans Ribéry. AFP

Le sélectionneur a annoncé jeudi avoir convoqué 23 joueurs pour les matches du 5 juin contre l'Uruguay et du 9 juin contre le Brésil, parmi lesquels le défenseur de Porto, Eliaquim Mangala, et le milieu de terrain de Saint-Étienne, Josuha Guilavogui, qui n'avaient jamais été appelés en équipe de France. Après l'Euro-2012 en Pologne et en Ukraine, Nasri (35 sélections) avait été suspendu trois matches par la Fédération française de football pour ses écarts de comportement. Il avait notamment insulté un journaliste de l'AFP en zone mixte à l'issue du match perdu par les Bleus en quart de finale face à l'Espagne. À la fin de cette suspension, Deschamps avait fait le choix de ne pas rappeler le joueur de Manchester City.

«Le critère le plus important pour moi, c'est sa compétitivité. Depuis quelques bonnes semaines, il est redevenu performant, voire décisif, donc il est redevenu sélectionnable. Je n'ai jamais eu de position radicale vis-à-vis de qui que ce soit. Ça va me permettre de le voir lui et de le voir dans le groupe aussi», a déclaré Deschamps, jeudi, en conférence de presse. L'absence de Ribéry s'explique par le fait que le Bayern Munich joue le 1er juin la finale de la Coupe d'Allemagne contre Stuttgart, soit le jour même du départ des Bleus pour l'Amérique du Sud. Le joueur avait déjà manifesté son envie de souffler et l'hypothèse d'une absence pour ces deux matches amicaux était dans l'air.

Outre les premières convocations de Mangala et Guilavogui, récompensés de leurs bonnes saisons en club avec Porto et Saint-Étienne, on note la présence de Yoann Gourcuff, de nouveau titulaire avec Lyon, au milieu de terrain. Patrice Evra ne figure en revanche pas dans la liste. "C'est un choix sportif. J'ai décidé de ne pas le prendre pour ces deux matches", a dit Deschamps, jeudi. À son poste d'arrière gauche, ce sont Gaël Clichy et Jérémy Mathieu (Valence) qui ont été appelés. En attaque, les habitués Benzema, Giroud, Ménez, Gomis et Valbuena sont bien présents, ainsi que Payet.

La liste des 23 joueurs:

Gardiens de but: Mickaël Landreau (Bastia), Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Olympique de Marseille)

Défenseurs: Gaël Clichy (Manchester City), Mathieu Debuchy (Newcastle), Laurent Koscielny (Arsenal), Eliaquim Mangala (FC Porto), Jérémy Mathieu (FC Valence), Adil Rami (FC Valence), Mamadou Sakho (Paris Saint-Germain)

Milieux: Yohan Cabaye (Newcastle), Étienne Capoue (Toulouse); Yoann Gourcuff (Olympique Lyonnais), Josuha Guilavogui (Saint-Étienne), Blaise Matuidi (Paris Saint-Germain), Samir Nasri (Manchester City)

Attaquants: Karim Benzema (Real Madrid), Olivier Giroud (Arsenal), Bafétimbi Gomis (Olympique Lyonnais), Jérémy Ménez (Paris Saint-Germain), Dimitri Payet (Lille), Mathieu Valbuena (Olympique de Marseille)