Décision de justice : Samsung a bien imité les marques de Swatch

Un tribunal à Londres a donné raison au Swatch Group, qui estimait que l’entreprise sud-coréenne proposait des visuels d’applications ressemblant trop à ses montres.

Swatch fabrique ses propres montres connectées et n’apprécie pas que ses visuels soient copiés par Samsung.

La Haute Cour de justice de Londres a rendu, le 20 mai, son jugement dans un litige opposant Swatch Group à Samsung. Accusant l’entreprise sud-coréenne d’avoir violé les droits de ses marques, le groupe horloger suisse a obtenu gain de cause. On peut lire dans SonntagsZeitung de ce week-end, que selon le jugement, 30 applications développées exclusivement pour la smartwatch de Samsung ont enfreint la propriété intellectuelle de 23 marques du Swatch Group.

Les possesseurs d’une smartwatch Samsung peuvent choisir et changer de cadran numérique de leur montre en allant sur le magasin d’application de l’entreprise. Mais Swatch Group avait alors remarqué que certains de ces cadrans ressemblaient à ceux de ses marques, comme Omega, Breguet, Swatch et Tissot.

Ce qu’a donc également constaté la justice britannique. Et ce n’est pas négligeable puisque, entre 2015 et 2019, de telles applications ont été téléchargées 160 000 fois au Royaume-Uni et dans l’Union européenne.