Vie de chien : Samsung développe une niche connectée

Le projet, conçu par Samsung UK et appelé Dream Dog House, a été présenté à l'occasion de Crufts, le plus grand festival canin au monde.

L'endroit, imaginé par une douzaine d'architectes, doit répondre à tous les besoins du chien, voire plus. Son nom, Dream Dog House, n'a rien d'usurpé. Mais attention, pour acquérir cette niche de deux pièces, au design épuré et moderne, il faudra débourser près de 30 000 dollars. Mais quand on aime, on ne compte pas, paraît-il.