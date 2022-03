Vidéo au Canada : Samsung essaie d'étouffer un cas de GSM en feu

La tentative de censure d'une vidéo d'un internaute qui a raconté une mésaventure avec son Galaxy S4 s'est retournée contre le fabricant sud-coréen.

Face à ces requêtes qu’il juge «illégales», l’internaute ne s’est pas laissé intimider et a décidé de publier une seconde vidéo dans laquelle il lit la fameuse lettre et dénonce la tentative d’étouffer l’affaire de la part de Samsung. Celle-ci a été vue plus de deux fois plus que la première, soit près de 700 000 fois. «J'étais un fan de Samsung, jusqu'à ce que je lise cette lettre. Samsung va te faire f...», termine de manière tonitruante le client fâché.