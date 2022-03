Procès Apple-Samsung : Samsung perd encore contre Apple

Un juge américain a demandé le rejet d'une plainte qu'il avait déposé contre le groupe à la pomme avec l'espoir d'interdire l'importation de ses produits aux États-Unis.

Samsung accusait Apple devant la Commission américaine du Commerce international (ITC) d'avoir violé quatre de ses brevets pour une série de produits électroniques importés aux États-Unis, notamment des baladeurs (iPod), des téléphones (iPhone) et des tablettes informatiques (iPad). Une bonne partie des populaires produits d'Apple sont produits à l'étranger.

Samsung, leader sur le marché des téléphones multimédias

Apple et Samsung s'accusent mutuellement de violation de brevets devant les tribunaux de toute une série de pays, avec des résultats jusqu'ici mitigés. Apple a remporté une victoire importante en août aux États-Unis, un jury de Californie demandant la condamnation de Samsung à une amende de plus d'un milliard de dollars. Le groupe américain a en revanche été débouté par un tribunal japonais, et renvoyé dos à dos avec Samsung par un juge coréen.