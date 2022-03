Mobile : Samsung se met à déployer l'assistant Bixby

Les commandes vocales de l'assistant personnel intelligent intégré aux smartphones Galaxy S8 et S8+ ont été activées en Corée du Sud.

Les clients sud-coréens de Samsung peuvent désormais utiliser la version complète de Bixby, assistant personnel des smartphones Galaxy S8 et S8+.

C'est via une mise à jour pour les smartphones Galaxy S8 et S8+ que Samsung a commencé à déployer lundi la version complète de Bixby en Corée du Sud. Seules les fonctionnalités de reconnaissance visuelle d'objets et les rappels de cet assistant personnel intelligent, capable de compréhension contextuelle, pouvaient jusqu'ici être utilisées par les utilisateurs.