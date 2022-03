Carnet rose – Samuel Etienne quitte l'antenne en plein direct

Carnet rose : Samuel Étienne quitte l'antenne en plein direct

Fait surprenant à la radio ce mardi matin: après cinq minutes d'émission, le présentateur de la pré-matinale d'«Europe 1» a quitté l'antenne pour rejoindre sa femme qui accouchait.

Les auditeurs ont eu plus de détails lors de la matinale de Thomas Sotto, moins d'une heure et demie plus tard. «C'est Samuel qui commence et Sébastien Guyot qui termine. Pourquoi? Car il a rejoint son épouse qui accouchait», avant de féliciter le journaliste et sa famille.