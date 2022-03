Cinéma : Samuel L. Jackson reçoit un Oscar d’honneur

L’acteur américain, égérie notamment de Quentin Tarantino, a été récompensé vendredi pour l’ensemble de sa carrière.

Getty Images via AFP

Samuel L. Jackson n’avait jusqu’à présent obtenu qu’une seule nomination aux Oscars pour «Pulp Fiction». À 73 ans, cet acteur américain qui s’est notamment illustré dans des films de Spike Lee («Do the Right Thing») et de Quentin Tarantino («Pulp Fiction», «Jackie Brown», «Django Unchained») ainsi que comme personnage récurrent de nombreux films Marvel, a été récompensé vendredi.