Samy Naceri mis en examen pour «violences volontaires»

L'acteur est poursuivi dans l'enquête sur l'agression d'un homme commise à l'arme blanche jeudi à Paris, a-t-on appris auprès de son avocate, Me Françoise Cotta.

L'acteur, âgé de 47 ans, a été mis en examen dimanche après-midi pour «violences volontaires», et non pour «tentative d'homicide», un chef qui lui aurait fait courir le risque d'un renvoi devant une cour d'assises. Selon Me Cotta, le chef de «violences volontaires», infraction passible du tribunal correctionnel, est «conforme aux réquisitions du parquet». L'avocate de M. Naceri a dénoncé «les élucubrations véhiculées dans les commentaires depuis jeudi qui ont présenté (son) client comme passible d'une cour d'assises».