Samy Naceri replonge

L'acteur a été condamné mercredi à six mois d'emprisonnement ferme et 7 500 euros d'amende. Il avait accidentellement renversé une femme policier à bord d'une voiture qu'il conduisait sans permis, le 14 octobre à Paris.

« S’ils me remettent en prison, ça veut dire qu’on veut pas que je me réinsère. C’est que la justice n’a rien compris », avait confié Samy Naceri sur Europe 1 le 17 octobre dernier. Et pourtant, il va falloir faire avec. Absent de l'audience, le comédien de 47 ans a été reconnu coupable d'"atteinte involontaire à l'intégrité physique", aggravé d'un "défaut de permis". Il a déjà condamné à plusieurs reprises.