Samy Picard: «Ne pas refaire la même erreur»

Les Musel Pikes de Samy Picard veulent tirer les leçons de leur défaite face à Contern, il y a deux semaines.

L'essentiel : Après six journées, les Musel Pikes sont leaders de Diekirch League. Est-ce la stabilité qui paie?

Samy Picard: Nous sommes effectivement habitués à jouer ensemble. L'effectif a peu évolué par rapport à l'an dernier et le fait d'avoir conservé le même Américain (NDLR: Braier) nous aide beaucoup.

J'ai connu un peu de difficultés lors des deux, trois premiers matches. Il m'a fallu quelque temps pour me retrouver et reprendre certains automatismes. Mais désormais, je me sens très bien.