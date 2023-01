France : Sananas annonce sa grossesse sans être enceinte

Quelques heures plus tard, la Française de 33 ans a partagé une échographie montrant un hamburger, révélé qu’elle n’était pas enceinte et expliqué la raison pour laquelle elle avait voulu faire croire qu’elle l’était. Sanaa El Mahalli, de son vrai nom, a souhaité attirer l’attention des internautes sur «l’irrespect total et la curiosité malsaine» qui font que des gens demandent sans cesse à une femme si elle attend un enfant, si elle prévoit de devenir mère et quand.