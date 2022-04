«Partygate» : Sanctionné, Boris Johnson déterminé à rester au pouvoir

Des excuses, mais pas de démission : Boris Johnson s’est montré déterminé mardi à rester au pouvoir après avoir reçu une amende pour une fête d’anniversaire en infraction des règles anti-Covid.

La punition, annoncée mardi par Downing Street, constitue un revers sévère pour Boris Johnson. AFP

Des excuses, mais pas de démission : Boris Johnson s’est montré déterminé mardi à rester au pouvoir après avoir reçu une amende pour une fête d’anniversaire en infraction des règles anti-Covid, une sanction inédite pour un Premier ministre britannique en exercice. Un temps sur un siège éjectable en janvier en raison de cette crise connue sous le nom de «partygate», le dirigeant conservateur semble désormais protégé par la guerre en Ukraine qui refroidit les ardeurs au sein de sa majorité de ceux qui, il y a peu, se disaient près à le déloger.

La punition, annoncée mardi par Downing Street, constitue néanmoins un revers sévère pour Boris Johnson qui a non seulement enfreint la loi, mais avait aussi pris le risque d’assurer n’avoir rien fait d’illégal au Parlement, lors des pots de départ, apéritifs au soleil et autres fêtes organisés pendant les confinements et révélés ces derniers mois par la presse. Il a déclaré à la télévision s’être acquitté de cette amende et a présenté des «excuses complètes» pour cet anniversaire surprise qui a duré selon lui «moins de 10 minutes» le 19 juin 2020 dans la salle du conseil des ministres, pour ses 56 ans.

«Il ne m’a pas semblé à l’époque que cela pouvait enfreindre les règles» Boris Johnson

«Je dois dire franchement qu’il ne m’a pas semblé à l’époque que cela pouvait enfreindre les règles», a-t-il plaidé. S’il a assuré «comprendre la colère», il a balayé les appels à la démission, lancés notamment par le chef des travaillistes Keir Starmer et la Première ministre indépendantiste écossaise Nicola Sturgeon. «Je veux maintenant continuer et remplir le mandat qui est le mien», a-t-il expliqué, citant l’économie et la guerre en Ukraine.

Sur Twitter, plusieurs ministres lui ont réaffirmé leur soutien, dont la cheffe de la diplomatie Liz Truss, le ministre de la Justice Dominic Raab et celui de la Santé Sajid Javid. Le ministre des Finances Rishi Sunak et son épouse Carrie Johnson ont également reçu des amendes pour infractions commises dans le cadre de fêtes organisées dans les cercles du pouvoir en 2020 et 2021. À l’époque, les Britanniques étaient priés de réduire drastiquement leurs interactions sociales pour lutter contre la propagation du Covid-19. Carrie Johnson, sanctionnée pour le même événement que son mari, «s’excuse sans réserve», même si elle pensait «agir dans le respect des règles», a indiqué son porte-parole.