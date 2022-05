Guerre en Ukraine : Sanctions contre la Russie: Orban tout proche d'opposer son veto

Le Premier ministre nationaliste hongrois a jugé vendredi que Bruxelles avait franchi «une ligne rouge» en voulant interdire les importations de pétrole russe.

«La présidente de la Commission», Ursula von der Leyen, «a volontairement ou non attaqué l'unité européenne», a-t-il déclaré dans une interview à la radio. «J'ai dit oui aux cinq premiers paquets de sanctions, mais nous avons clairement signifié dès le début qu'il y avait une ligne rouge: l'embargo sur l'énergie. Ils ont franchi cette ligne (...), il y a un moment où il faut dire stop», a-t-il ajouté. La Hongrie avait déjà dit mercredi son opposition au projet d'embargo «dans sa forme actuelle», et M. Orban, proche avant l'invasion du président russe Vladimir Poutine, enfonce le clou.

«Une bombe nucléaire larguée sur l'économie hongroise»

La Commission préconise dans son 6e paquet de sanctions «une interdiction de tout le pétrole russe, brut et raffiné, transporté par mer et par oléoduc» pour fin 2022. Selon Viktor Orban, les Européens avaient acté «le droit souverain de chaque pays sur son mix énergétique», la Hongrie étant dépendante à 65% du pétrole russe. Un embargo «équivaudrait à une bombe nucléaire larguée sur l'économie hongroise», a lancé vendredi le Premier ministre, habitué aux bras de fer avec ses partenaires européens depuis douze ans.

La dérogation prévue pour son pays jusqu'à fin 2023 par la Commission n'est à ses yeux nullement satisfaisante, «la transformation totale du système hongrois de transport et d'approvisionnement en énergie» nécessitant «cinq ans» et s'avérant très coûteuse à mettre en œuvre. «Nous n'irons nulle part avec une exemption d'un an et demi», a-t-il tranché, précisant que Budapest accepterait la proposition si le pétrole brut livré par pipelines était exclu du train de mesures.