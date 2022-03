Tensions Ukraine/Russie : Sanctions en cas d'invasion? «Rien à fout**»

Moscou «n'en a rien à foutre» des risques de sanctions occidentales en cas d'invasion de l'Ukraine, a déclaré sans scrupule, samedi, l'ambassadeur russe en Suède. «Pardonnez-moi l'expression, mais nous n'en avons rien à foutre de toutes leurs sanctions», a indiqué Viktor Tatarintsev au Aftonbladet, dans un entretien diffusé tard samedi sur le site Internet du journal suédois. Les Occidentaux, États-Unis et Européens de l'Ouest en tête, craignent que la Russie n'envahisse l'Ukraine voisine, et menacent Moscou de «fortes sanctions» économiques dans ce cas.

«On nous a déjà imposé tellement de sanctions, et dans un sens elles ont eu des effets positifs sur notre économie et notre agriculture», souligne l'expérimenté M. Tatarintsev, qui parle couramment suédois et a occupé plusieurs postes en Suède. «Nous sommes davantage autosuffisants et avons été capables d'augmenter nos exportations. (Par exemple) nous n'avons pas de fromages italiens ou suisses, mais nous avons appris à fabriquer des fromages russes aussi bons en utilisant des recettes italiennes ou suisses», a-t-il expliqué.

«De nouvelles sanctions n'ont rien de positif, mais ne sont pas aussi mauvaises que l'Occident le dit», a-t-il assuré. Pour M. Tatarintsev, les pays occidentaux ne comprennent pas la mentalité russe: «Plus l'Occident fait pression sur la Russie, et plus forte sera la réponse russe». Washington dit craindre une invasion «imminente», en soulignant que Moscou a massé plus de 100 000 soldats près de la frontière ukrainienne et vient d'entamer des manœuvres militaires en mer Noire et au Bélarus, encadrant de facto le pays.